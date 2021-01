Łódzkie. Wjechał w żałobników, bo śpieszył się do znajomych. W wypadku zginęły 2 osoby

Do tego tragicznego wypadku doszło w Złakowie Kościelnym (województwo łódzkie) we wtorek, 5 stycznia. Kierowca bmw na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem. Wtedy zjechał na chodnik i uderzył w pieszych. Mężczyzna przyznał się do tego, że jechał za szybko.