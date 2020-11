Łódzkie. Karambol 5 samochodów na dk2

W sobotę w miejscowości Teolin, między Łodzią a Brzezinami (woj. łódzkie), doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej nr 72. Po zderzeniu się pięciu samochodów wprowadzony został ruch wahadłowy.

Łódzkie. Auto spadło ze skarpy

Do kolejnego tragicznego wypadku doszło dzisiaj w Krośniewicach w województwie łódzkim. Samochód osobowy zjechał z jezdni i spadł ze skarpy . Jedna osoba zginęła, druga została ranna.

Tragiczny wypadek na S8. Nie żyją 2 osoby

To nie jedyne wypadki, do których doszło na drogach w Łódzkiem w ten weekend. Na trasie S8 między Julianowem a Babskiem w sobotnie przedpołudnie - z nieznanych na razie przyczyn - auto wypadło z drogi i dachowało. Samochodem jechało dwóch mężczyzn w wieku ok. 40 lat. Obaj nie żyją.