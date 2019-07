Łódź. Policja złapała 18-latków demolujących i okradających taksówki

Dwóch 18-latków zostało zatrzymanych przez łódzką policję. Mężczyźni niszczyli i okradali taksówki od dwóch tygodni. Usłyszeli zarzuty



Taksówki na celowniku nocnych grabieży

Taksówki były zaparkowane na przyblokowych ulicach osiedli mieszkaniowych. Należały do różnych korporacji.

Zdradził ich monitoring

Mężczyźni przyznali się do postawionych im zarzutów. Włamali się do 13 samochodów. Złodzieje już w przeszłości byli notowani za podobne przestępstwa. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.