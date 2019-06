Łódź. Niepełnosprawni zasłonili tablicę Rosiaka. "Znieważono pamięć"

Spór o tablicę Marka Rosiaka w Łodzi. Doszło do spięcia lokalnych działaczy ze stowarzyszeniem, zrzeszającym niepełnosprawnych intelektualnych. - Nasi podopieczni byli wystraszeni - wyznaje prezeska Domu na Osiedlu.

Do niedawna galeria mieściła się przy ul Piotrkowskiej, teraz została przeniesiona na Pasaż Schillera, do byłej siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Tuż przy wejściu do budynku wisi tablica upamiętniająca Marka Rosiaka - działacza PiS, który w 2010 roku został zamordowany w biurze poselskim przez Ryszarda Cybę.