Łódź: nie żyje radna PO Ilona Rafalska. Zginęła w wypadku w Egipcie

llona Rafalska, radna Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Łódzkiego, zginęła we wtorek wieczorem w wypadku w Egipcie. Informację o jej śmierci potwierdził poseł PO Artur Dunin.



Informację o śmierci radnej łódzkiego sejmiku jako pierwszy podał portal dzienniklodzki.pl. Ilona Rafalska miała pojechać do Egiptu, by świętować swoje 46 urodziny, które obchodziła 2 maja. Zginęła we wtorek wieczorem, w wypadku samochodowym.