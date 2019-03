Łódź. Kontrowersje wokół kamer policyjnych. "Zawiodły podczas akcji"

Nie milkną echa incydentu, do którego doszło w ubiegły poniedziałek w Łodzi. Jedna z kobiet, które zostały poszkodowane przez grasującego w centrum napastnika, skarżyła się na pracę interweniujących policjantów. Obecnie kobieta nie może dowieść swoich racji, gdyż nie zachowało się nagranie z policyjnych kamer. Rzekomo przez baterie.

Przypomnijmy, 23-latka, którą usiłował zgwałcić 29-letni sprawca, zgłosiła zastrzeżenia do działania przybyłych na miejsce zdarzenia policjantów. "Funkcjonariusze, zamiast udzielić mi pomocy, zajmowali się jeżdżeniem w koło, jakby ten człowiek po 25 minutach miał być w promieniu czterech ulic. W końcu po kilku telefonach od dyspozytorki, która wysłała do mnie karetkę, łaskawie odstawiono mnie na miejsce zdarzenia, aby udzielono mi pomocy medycznej. (...) Pan policjant krzyczał na mnie, że zamiast robić sceny to może lepiej bym się wychyliła przez okno i wyglądała za sprawcą" - napisała na Facebooku, a następnie przedstawiła tą samą wersję wydarzeń podczas przesłuchania.