Łódź. Brawurowa obrona 90-letniego krawca. Pogonił złodzieja z nożem

- Poczułem, że ktoś mi naskoczył na plecy. Mam tu takiego kolegę, on czasem mi robi żarty. Pomyślałem, że to on. Ale po chwili poczułem nóż na szyi. Usłyszałem, że mam "dawać pieniądze", bo "mi łeb utnie" - opisał sytuację w rozmowie z TVN24.

Napastnikiem okazał się mężczyzna, który co jakiś czas przychodził do zakładu. Krawiec dowiedział się, że niedawno wyszedł z więzienia i starał się mu pomagać, w pewnym zakresie również finansowo.

Łódź. Krawiec wołał o pomoc. Napastnik uciekł

Mężczyzna twierdzi, że udało mu się zrzucić 48-latka, kopnąć go i odepchnąć nóż. - Ale co taki kop może dać? Ja już siły nie mam. Tamten mi poprawił dwa razy. No to ja zacząłem się pruć. To znaczy krzyczeć pomocy - stwierdził krawiec.