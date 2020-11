Lockdown. WHO: nie byłoby go, gdyby 95 proc. ludzi nosiło maseczki

Podczas wideokonferencji zorganizowanej przez WHO eksperci przekonywali o konieczności noszenia maseczek i apelowali do Europejczyków o poważne traktowanie pandemicznych restrykcji. Zmiana podejścia mogłaby uchronić nas przed koniecznością wprowadzania lockdownu, który "powinien być ostatnią deską ratunku".

Ekspert WHO dr Henri Kluge powiedział na wideokonferencji, że lockdownów da się uniknąć i że są to środki, które powinny być stosowane w ostateczności. Podkreślił także, że surowe ograniczenia pociągają za sobą zawsze liczne skutki uboczne, przede wszystkim problemy ze zdrowiem psychicznym. Inne zagrożenia z tym związane to wzrost przemocy domowej oraz nadużywanie alkoholu i narkotyków.

W swoim wystąpieniu na konferencji wyraził przekonanie, że gdyby 95 proc. ludzi nosiło maseczki, wprowadzanie tak surowych regulacji nie byłoby konieczne. Ekspert zwrócił uwagę, że obecnie w krajach Europejskich odsetek osób, które noszą maseczki, wynosi jedynie ok. 60-70 proc.

Dr Henri Kluge wykorzystał swój udział w konferencji do wystosowania apelu do Europejczyków. Zwrócił się w nim z prośbą o to, by zagrożenie związane z wirusem potraktować poważnie. - Pracownicy służby zdrowia zdobywają się na ogromne poświęcenia w walce z pandemią. Musicie ich wspierać - powiedział.

Koronawirus. Jak szczepionka wpłynie na naszą odporność?

Dziennikarze PAP zapytali eksperta o stan wiedzy na temat odporności naszych organizmów po przebytej infekcji lub zaszczepieniu. W odpowiedzi na to pytanie ekspertka WHO dr Catherine Smallwood zapewniła, że wyniki badań dają duże nadzieje.

- Mimo to wiemy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy udokumentowane przypadki reinfekcji. Nadal więc nie można czynić żadnych założeń na temat swojej odporności po przebytej chorobie - podsumowała.

Na konferencji pojawił się także temat obowiązkowych szczepień, które można by zarządzić po pojawieniu się na rynku szczepionki. Jeden z ekspertów powiedział jednak, że WHO nie rekomenduje wprowadzenia obowiązku szczepienia we wszystkich krajach, ponieważ "każdy kraj ma swoją specyfikę i swoje podejście".

Źródło: Tokfm.pl

