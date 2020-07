Lista wyborcza. Jakie zmiany w porównaniu do I tury? Wybory 2020

Wybory 2020. Lista wyborcza w II turze

W II turze wyborów na liście wyborczej jest tylko dwóch kandydatów. To oni mieli najwięcej głosów w I turze i przeszli do dalszej rywalizacji. Przypomnijmy - w pierwszej turze mogliśmy oddać głos na jednego z jedenastu kandydatów.

Głosowanie w II turze wyborów 2020. Lista kandydatów na prezydenta

Głosowanie w II turze wyborów prezydenckich 2020 trwa 14 godzin. Osoby, które głosują w lokalach wyborczych, muszą oddać głos w godzinach 7:00-21:00 w niedzielę 12 lipca. W tym czasie również osoby, które do tej pory nie zdążyły zagłosować korespondencyjnie, a wyraziły taki zamiar, mogą przynieść do komisji wyborczej kopertę zwrotną, zawierającą kartę do głosowania i oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu.