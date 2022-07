List w butelce. Przejmujące pacyfistyczne przesłanie z Rosji

Notatka datowana jest na 31 marca 2022. Do butelki nie dostała się woda, więc wszystko, co autor napisał markerem na kartce, jest czytelne. To prawdziwe antywojenne przesłanie napisane po rosyjsku. Zawiera ostrą i szczerą krytykę rosyjskiej agresji. W stronę prezydenta Rosji Władimira Putina kierowane są niemiłe epitety.