Morawiecki uderza w Tuska. Padły ostre słowa

Morawiecki napisał list. Uderza w Tuska

Morawiecki wyraził swoje zdziwienie i niezrozumienie dla tej decyzji w liście do Tuska. "Z niedowierzaniem odbieram komunikaty medialne i treści rozporządzenia Pańskiego rządu, które wskazują na to, że zdecydował Pan o obniżeniu 14. emerytury o 870 zł" - napisał. Dodał również, że jest to decyzja "całkowicie niezrozumiała i niedopuszczalna w obliczu obecnej sytuacji emerytów".