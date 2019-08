List Mateusza Morawieckiego. "Polski długi rok 1939"

Najbardziej wpływowe pisma opinii: Francja: "Le Figaro" i "L'Opinion”, Stany Zjednoczone: "Washington Post" i "Chicago Tribune”, Wielka Brytania: "Sunday Express”, Niemcy: "Die Welt”, Hiszpania: "El Mundo”, Belgia: "Le Soir” oraz polski miesięcznik opinii "Wszystko Co Najważniejsze" w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej przypominają swoim Czytelnikom okładki z 1939 roku i polskie bohaterstwo tekstami najwybitniejszych autorów: historyków i liderów opinii

Druga wojna zakończyłaby się zapewne w parę miesięcy porażką Hitlera, gdyby Francja i Anglia otworzyły front zachodni we wrześniu 1939 r. Przewaga w dywizjach nad Rzeszą była miażdżąca. To opinia samych generałów Hitlera. Ceną tego zaniechania były upadek Francji w 1940 r. i Vichy oraz bitwa o Anglię.

Polski żołnierz bił się nie tylko we wrześniu 1939 r. Po upadku Polski odbudowana została polska armia na Zachodzie, do której dołączył II Korpus generała Andersa utworzony z polskich zesłańców zwolnionych z sowieckiej niewoli na nieludzkiej ziemi. Narwik, Tobruk, Monte Cassino, Arnhem, Falaise to tylko niektóre z miejsc naznaczonych krwią polskich bohaterów. Fenomenem na skalę światową było Polskie Państwo Podziemne.

Wyjątkową rolę w pokonaniu Rzeszy odegrał polski wywiad wojenny, uznawany za najlepszy wywiad aliancki. Dostarczył Brytyjczykom ok. 44 proc. wszystkich informacji wywiadowczych z Europy kontynentalnej. To polscy oficerowie wywiadu odegrali kluczową rolę w przygotowaniu lądowania w Afryce w 1943 r. oraz w Normandii w 1944 r. To polski wywiad starał się obudzić sumienie świata, by walczyć z potworną zbrodnią Holokaustu.