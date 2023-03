Lindsay Lohan oskarżona. Wielkie problemy kontrowersyjnej celebrytki

Nielegalne promowanie kryptowaluty

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych oskarżyła ośmiu celebrytów, w tym Lohan, o nielegalne promowanie aktywów kryptowalutowych. W stan oskarżenia został postawiony także chiński przedsiębiorca Justin Sun, do którego należą firmy Tron Foundation, BitTorrent Foundation i Rainberry. To właśnie on miał od sierpnia 2017 roku rozpowszechniać miliardy aktywów kryptowalutowych znanych jako Tronix (TRX) i BitTorrent (BTT).