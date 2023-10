Likwidacja TVP Info. PSL i Lewica chcą "okrągłego stołu", "Wiadomości" zmieniają ton

TVP łagodzi ton wobec PSL i Lewicy

Co na to potencjalni koalicjanci formacji Donalda Tuska? - Nie chcemy bezwzględnej likwidacji tej telewizji, chcemy znaczącej jej zmiany. To, co działo się w TVP Info przez ostatnie lata, to patologia, ale tego nie można "zaorać do zera". Ta marka się skompromitowała, ale musimy pamiętać o ludziach, którzy są do niej przywiązani. Nie można ich od tego z dnia na dzień odcinać. Musimy to wszystko dokładnie przemyśleć, zrobić to z głową - mówi nam jeden z polityków PSL.