Lidl Polska demokratyzuje ceny

Wojciech Grohn, członek zarządu ds. zakupów w Lidl Polska: Z naszych obserwacji wynika, że niektóre sieci handlowe oferują różne poziomy cen w zależności od lokalizacji – to znaczy ceny są różne dla sklepów w różnych regionach, miastach, miasteczkach czy nawet dzielnicach... Sytuacja ta powoduje, że klienci mogą poczuć się oszukani. Tymczasem Lidl od lat stawia na jasną i przejrzystą politykę cenową – równe, niskie ceny w całej Polsce, w każdym sklepie. Jest to potwierdzeniem naszego uczciwego i odpowiedzialnego podejścia do klientów. Gwarantujemy te same niskie ceny każdej i każdemu – zawsze.