Liderka antyszczepionkowców awansowała... na asystentkę posła

Szefowa Stowarzyszenia STOP NOP Justyna Socha została asystentką posła Kukiz'15 Pawła Skuteckiego. Nową funkcją pochwaliła się m.in. na Facebooku.

Teraz okazuje się, że dzień wcześniej do Sejmu trafił dokument informujący o zgłoszeniu aktywistki jako asystentki posła.

"Lepiej późno niż wcale" - pisze teraz w sieci Socha i chwali się zdjęciem legitymacji świadczącej o nawiązaniu współpracy z parlamentarzystą Kukiz'15 Pawłem Skuteckim. Przypomnijmy, że polityk od 2016 roku należy do Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych

"No to Paweł pożegnał się już z Kukiz'15" - skomentował na Facebooku post liderki STOP NP jeden z internautów. "Serio? Inni przyjmą taki skarb z otwartymi rękami" - odpowiedziała Socha.

Przeciwniczka obowiązkowych szczepień

Justyna Socha w przeszłości sama próbowała dostać się do Sejmu z listy Kukiz'15. Pracowała jako agent ubezpieczeniowy, a na przestrzeni ostatnich lat wyrosła na liderkę ruchu antyszczepionkowców w Polsce.

Ma czworo dzieci. U jednego z nich - jak twierdzi - wystąpiły powikłania poszczepienne. Pięcioletni wówczas chłopiec zachorował nagle na łuszczycę. Kobieta podkreśla, że nie chce zakazu szczepień. Walczy o to, by nie były one obowiązkowe.