Licytacja serduszka WOŚP. Ma osiem gwiazdek. Internauci oburzeni

"Skutecznie zniechęcające"

"Co za dno. Jak można ? Czy znacie ludzie jakiś umiar w tym wszystkim ? To jest jakaś krucjata przeciwko PiS ? Ich wyborcą nie jestem, ale brzydzę się takimi inicjatywami. Polak nie dorósł do wolnych mediów. Zero kultury, zero smaku, zero dystansu. Za to, wieczna kłótnia i hejt" - ocenił internauta.