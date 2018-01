Leżał w krwi na chodniku. Policja złapała sprawców pobicia obcokrajowca

Student z Tajwanu został pobity przez trzech napastników. Sprawcom ataku grozi 12 i 15 lat więzienia.

Do napadu doszło na początku stycznia. Student Politechniki Łódzkiej szedł w kierunku kawiarni, kiedy zaatakowało go trzech mężczyzn. Brutalnie go pobili i ukradli mu telefon. Tajwańczyk leżał w kałuży krwi i dzięki przypadkowej pomocy przechodnia trafił do szpitala - informuje wyborcza.pl.