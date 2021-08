"Lex TVN" przyjęte. Stanowisko Jacka Kurskiego może być zagrożone?

"Lex TVN" przyjęte. Poprawka Konfederacji

Co dokładnie zakłada poprawka Konfederacji? Chodzi m.in. o zmianę sposobu powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłowie tego ugrupowania zaproponowali, by pięciu członków rady było powoływanych przez prezydenta RP za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Szczegóły trybu zgłaszania kandydatów do KRRiT miałyby zaś zostać określone w uchwale Sejmu. Wybór członków KRRiT musiałby najpierw zatwierdzić Sejm, potem Senat - w którym większość ma opozycja.