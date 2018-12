Leszno. Antyterroryści schwytali porywacza i dilera

Wielkopolska policja aresztowała mężczyznę poszukiwanego za udział w napaści z bronią i uprowadzenie mężczyzny dla okupu. Przestępstwa popełnił na terenie Niemiec w 2015 roku. Polscy funkcjonariusze niebawem przekażą go stronie niemieckiej.

- Dawid S. jakiś czas temu kupił kilkuhektarową posiadłość na terenie Leszna i tam się ukrywał. Kiedy to się udało potwierdzić, do akcji przystąpili nasi antyterroryści, którzy go zatrzymali - donosi rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.