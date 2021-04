Leszek Miller gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? W weekend doszło do spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. "Po spotkaniu przywódców Zjednoczonej Prawicy wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań Zjednoczonej Prawicy od czasu podwójnego sukcesu wyborczego w 2015 roku i wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023" - przekazał w niedzielę wieczorem na Twitterze poseł i przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Jak dodał, "odpowiednie kroki zostaną podjęte w najbliższych dniach". Taki sam komunikat opublikował na swoim koncie wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Z kolei Jan Kanthak z Solidarnej Polski udostępnił wpis Sobolewskiego.