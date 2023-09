Lepiej unikaj tego mięsa. Skład wszystko wyjaśnia

Obecnie w sklepie nie brakuje żadnych produktów. Jeśli nie znajdziemy artykułu w jednym- udamy się do marketu naprzeciwko. Owoce, różne rodzaje pieczywa czy mięso - to wszystko jest dostępne od ręki. Jak jednak kupować racjonalnie i zdrowo? Po pierwsze nie rzucaj się na wszystko, co wygląda ładnie i ma niską cenę. Druga kwestia to czytanie składów, bo czasami niepozorne produkty mogą skrywać mnóstwo niespodzianek. Przekonali się o tym ludzie, którzy kupili "surowy wyrób mięsny" i sprawdzili jego skład w domu. Ku ich zdziwieniu mięso to nie jedyny element składu.