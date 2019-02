Lekarz walczący z Jerzym Ziębą został przesłuchany. "To jest absurdalnie głupie i ośmieszające"

"Na to idą Wasze podatki" - rozkłada ręce Dawid Ciemięga. To lekarz z Tychów, który walczy z antyszczepionkowcami i teoriami Jerzego Zięby. Znachor postanowił się bronić i wykorzystał charytatywną działalność młodego lekarza, by doprowadzić go na policję.

Dawid Ciemięga to uznany lekarz z Tychów (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

"Zostałem przesłuchany na policji" - poinformował we wtorek na Facebooku Dawid Ciemięga. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, z którego wynikało, że lekarz z Tychów może "narażać zdrowie dzieci w przychodni na choroby”.

Ciemięga twierdzi, że doniósł na niego Jerzy Zięba. Przedsiębiorca i propagator medycyny alternatywnej miał stwierdzić, że "Ciemięga ma styczność z ptakami i może przenosić na dzieci w przychodni bakterie, wirusy, grzyby i różne takie choroby".

"Na to idą Wasze podatki, a policja i prokuratura zamiast zajmować się przestępcami, rozpatruje chore fantazje starszego pana, który się już całkowicie poręczy puścił" - zauważył Ciemięga. I wyjaśnił, że od ponad 10 lat pomaga rannym miejskim ptakom.

Jerzy Zięba chciał się odegrać na lekarzu

"Mam na koncie ponad 130 uratowanych skrzydlatych istnień, które pewnie do dziś cieszą się wolnością, zamiast umierać na ulicy ze złamanymi skrzydłami. Przez te ponad 10 lat włożyłem w to ogrom pracy i nie zażądałem ani 1 zł za to wszystko co zrobiłem, a mogłem" - podkreślił.

I zauważył, że uderzenie w niego przez jego działalność charytatywną jest "absurdalnie głupie i ośmieszające". Uznał, że to "wybitny dowód na to, jakim małym, sfrustrowanym, zawistnym i żałosnym człowiekiem jest Jerzy Zięba, jak trzeba nisko upaść, żeby posunąć się do czegoś takiego".

Ciemięga kilka miesięcy temu zawiadomił prokuraturę o tym, że Zięba go zniesławił. - Złożyłem bardzo dokładny materiał dowodowy wykazujący niebezpieczne działania tego człowieka [Jerzego Zięby – red.] oraz jego notoryczne oczernianie nas – lekarzy, szczególnie polskich pediatrów, studentów medycyny – powiedział lekarz z Tychów. Sprawa jest w toku.