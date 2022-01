Legnica. Zapadł wyrok w sprawie śmierci dziewięciomiesięcznego Szymka

Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem

W piątek, 28 stycznia para usłyszała wyrok. Sąd uznał Dariusza P. za winnego i skazał go na karę 25 lat więzienia, matka dziecka została uniewinniona. Jak uzasadniał sędzia brak jest dowodów na to, że kobieta znęcała się nad 9-miesięcznym Szymkiem i że swoim zachowaniem przyczyniła się do tego co się wydarzyło. Sąd z całą stanowczością potępił jej zachowanie. Sąsiedzi zeznali w sądzie, że w ich domu często dochodziło do libacji alkoholowych, które kończyły się awanturami.