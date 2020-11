Legalizacja marihuany. Posłowie zajmą się projektem. "Co to są niewielkie ilości?"

Jak dodała, podczas spotkania położy na stole projekt ustawy dekryminalizacji niewielkich ilości marihuany na własny użytek. - Co to są niewielkie ilości? To jest kwestią do dyskusji. Zwróciłam się do Biura Analiz Sejmowych z prośbą o pokazanie, jak wyglądają te ilości na własny użytek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej - podkreśliła Maciejewska.