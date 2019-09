Lech Wałęsa zaatakowany w Warszawie. Uderzono szefa jego instytutu

Lech Wałęsa został zaatakowany w jednym z warszawskich hoteli. Nieznany mężczyzna najpierw krzyczał do Wałęsy "Bolek", potem popchnął i uderzył Adama Domińskiego, szefa instytutu byłego prezydenta.



Sytuacja miała miejsce w poniedziałek w jednym z hoteli w centrum Warszawy. Jak informuje Onet, nieznany mężczyzna zaczął krzyczeć do Lecha Wałęsy "Bolek", gdy ten wracał ze śniadania do pokoju.

Wokół byłego prezydenta była ochrona i szef instytutu Adam Domiński. Byłego prezydenta odprowadzono do pokoju.

Domiński jednak zszedł do recepcji, by zrobić agresorowi zdjęcie i poinformować o zdarzeniu obsługę. Poinformował też mężczyznę, że sprawę zgłosi na policję. Wówczas w obecności ochrony napastnik najpierw go popchnął, a potem uderzył pięścią w twarz.