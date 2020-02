Lech Wałęsa obiecuje: "po wyborach z taczkami jadę po Jarosława Kaczyńskiego"

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się już w maju. Tymczasem były prezydent Lech Wałęsa zdradził, co zrobi, gdy Andrzej Duda wygra walkę o reelekcję. "Jeśli z naruszeniem zasad przedłużą działalność prezydenta, to w pierwszy czwartek po wyborach z taczkami jadę po Kaczyńskiego" - napisał polityk na Facebooku.

