Lech Wałęsa grzmi: Olszewski chciał pozostać przy korycie

W sobotę odbył się pogrzeb Jana Olszewskiego. "Nocna Zmiana to fałsz, urojenia Kurskiego i popaprańców. Premier Olszewski chciał pozostać przy korycie, nie mając szans uruchomił teczki po to, byśmy się tak podzielili" - napisał Lech Wałęsa wieczorem po uroczystościach.

Lech Wałęsa był tego dnia wyjątkowo aktywny na profilach społecznościowych. Pierwsze posty opublikował jeszcze w czasie trwania mszy żałobnej . Napisał między innymi: "Upadek dyktatora. Te miny mówią same za siebie". I dalej: "Te miny mówią same za siebie. Oni nie sa myślami na pogrzebie sp Premiera Jana Olszewskiego. Oni sa myślami co bedzie z nimi po wyborach do europarlamentu i parlamentarnych i prezydenckich. Wiatr nadzieji na zmiany,powiał juz z Gdańska" (pisownia oryginalna).

Wałęsa: Taka jest prawda o tych szaleńcach

"Nocna Zmiana to fałsz, urojenia Kurskiego i popaprańców. Premier Olszewski chciał pozostać przy korycie nie mając szans więc uruchomił teczki po to ,byśmy się tak podzielili , by zniszczyć mądrą lustrację, by nie można powołać długo żadnego rządu ,to prowokator nieodpowiedzialny , tym ruchem zniszczył wszystkie struktury Państwa , nie mając i nie proponując niczego na następny dzień , miał szczęście ,że byłem ja i zapanowałem nad kretynami nieodpowiedzialnymi ,pchającymi za wszelką cenę do wojny domowej ,było bardzo blisko. Taka jest prawda o tych szaleńcach" - czytamy na profilu Wałęsy na Facebooku.