Lech Wałęsa grzmi na Facebooku. "Dlaczego PiS zostawił na pastwę Rosjan prezydenta?"

W najnowszym poście Lech Wałęsa nawiązuje do katastrofy smoleńskiej i zadaje pytania posłom PiS. "Nie interesowało ich, co się dzieje z parą prezydencką oraz całą delegacją pozostawioną w Katyniu?" - napisał.

"Jeśli Kaczyński tyle razy podczas miesięcznic wmawiał Polakom, że prawda jest co raz bliżej, to dlaczego do dziś nie odpowiedział na pytanie, dlaczego Antoni Macierewicz i posłowie PIS zostawili na pastwę Rosjan Prezydenta RP, delegację w Katyniu i w pośpiechu wrócili pociągiem do Warszawy?" - napisał na Facebooku Wałęsa.