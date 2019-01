Lech Wałęsa dla WP: Paweł Adamowicz nadawał się na prezydenta Polski

- Szukał możliwości zjednoczenia, odrzucał różne nieporozumienia i tematy, które nas różnią. Rzeczywiście bardzo nadawał się na prezydenta Gdańska, a nawet na prezydenta Polski, gdyby nie te nieszczęścia - powiedział były prezydent Polski Lech Wałęsa w programie "Tłit".

Były prezydent pytany o morderstwo Adamowicza stwierdził, że "musimy to przeżyć". - Inne narody, które mają dłużej demokracje, przeżywały to, wypadki się zdarzały, ale mimo wszystko trzeba to przeżyć. Przeżyć ludzi takich jak Rydzyk, Kaczyński i Ziobro - wylicza Wałęsa.

Polityk był również pytany o konflikt z prezesem PiS. - To, co oni próbowali ze mną zrobić, to proszę pana – bez przeproszenia nie da się, sprawy zaszły za daleko. Czas im udowodni i historia. Z ludźmi o takim poziomie nienawiści nie da się porozumieć. To jak morderca z ofiarą - tłumaczy Lech Wałęsa.