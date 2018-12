Ławrow ostrzega Europę. Te słowa niepokoją

Minister spraw zagranicznych Rosji wysyła europejskim przywódcom i narodom niepokojące sygnały. De facto grozi UE. Siergiej Ławrow oświadczył właśnie, że Rosja podejmie "kroki odwetowe", jeśli w Europie pojawią się amerykańskie rakiety, zabronione przez układ INF z 1987 r.

- To nie jest nasz wybór, ale w stolicach UE nie mogą nie rozumieć zagrożenia dla bezpieczeństwa samych Europejczyków - ostrzegł w wywiadzie dla programu telewizyjnego "Moskwa, Kreml, Putin" Ławrow.

Zdaniem cytowanego przez PAP Ławrowa państwa europejskie, których "samodzielność Rosja chciałaby widzieć w praktyce, na razie nie są do niej gotowe i podążają za USA nawet wtedy, gdy ewidentnie jest to sprzeczne z ich interesami".

- Podam przykład: głosowanie w sprawie rosyjskiej rezolucji na rzecz zachowania układu INF - powiedział rosyjski szef dyplomacji, nawiązując do głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ nad projektem rezolucji popierającej kontynuację funkcjonowania traktatu INF.

- Najwięcej zaniepokojenia w związku z decyzją USA o jednostronnym wyjściu z układu słyszeliśmy w Europie. Ale cała UE zagłosowała przeciwko naszej propozycji - powiedział Ławrow. Ocenił, że UE w istocie opowiedziała się za tym, by INF przestał istnieć, a "nad Europą zawisło zagrożenie pojawienia się rakiet USA", których on zakazuje. Jego zdaniem to "fałszywie rozumiana solidarność".