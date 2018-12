Ławrow grozi Europie. Powrót wyścigu zbrojeń z Polską w tle

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział rosyjski odwet za postawę Europy w sprawie traktatu INF o likwidacji rakiet pośredniego zasięgu w Europie. Może być to początek wyścigu zbrojeń, a w jego centrum może znaleźć się Polska.

Ławrow wygłosił swoją groźbę podczas wywiadu w programie "Moskwa, Kreml, Putin" w państwowej telewizji Rossija-1. Komentując głosowanie państw europejskich przeciwko rosyjskiej rezolucji ONZ apelujących o obronę traktatu INF, jednego z kluczowych zimnowojennych traktatów rozbrojeniowych, dyplomata stwierdził, że stolice państw UE muszą "zrozumieć zagrożenie dla bezpieczeństwa Europejczyków". I dodał, że jeśli zabronione układem rakiety wrócą do Europy, Rosja zastosuje odpowiedź według zasady "wet za wet". W efekcie, przy granicy z Polską mogą zostać rozmieszczone dodatkowe rakiety, a sytuacja w Europie może powrócić do tej z czasów zimnej wojny.

Jak do tego doszło? To pokłosie decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który jeszcze w październiku zapowiedział jednostronne wycofanie się z układu. Według Stanów Zjednoczonych - wspieranych tu przez państwa NATO-6130285597505153c) - Rosja uporczywie łamała postanowienia traktatu, rozwijając nowe pociski o zakazanym zasięgu 500-5500 km. Na początku grudnia Waszyngton oznajmił, że Moskwa ma 60 dni na dostosowanie się do postanowień umowy. W odpowiedzi, Rosja wniosła do ONZ projekt rezolucji wzywającej do zachowania układu z 1987 roku. Wbrew oczekiwaniom Moskwy, nie poparły jej państwa UE - w tym nawet te, które krytykowały dezycję USA. Zrobiły to m.in. dlatego, że Rosja sama nie trzymała się zobowiązań wynikających z umowy.