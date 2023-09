"Lasy dla wszystkich na zawsze". Każdy może pomóc

Nie można tu pominąć również ekonomicznego znaczenia lasów. Według raportu Living Planet z 2018 r. usługi ekosystemowe lasów są warte 125 bln dolarów rocznie. Dla Polski wartość ta wynosi ok. 120 mld zł. Te "usługi ekosystemowe" to korzyści, które płyną z naturalnych procesów zachodzących w lasach. FSC posiada własną Procedurę Usług Ekosystemowych, która zachęca do przywracania i ochrony leśnych usług ekosystemowych zidentyfikowanych w lasach i która koncentruje się na pięciu obszarach, takich jak wychwytywanie CO2, bioróżnorodność, woda, gleba, a także rekreacja, w tym wartości niematerialne i terapeutyczne płynące z bliskości natury. W ramach tej procedury zarządca lasu może uzyskać wsparcie sponsora, który chce zaangażować się w ochronę tych specjalnych usług "świadczonych" nam przez lasy.