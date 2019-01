Lampy solarne w ogrodzie. Co musisz wiedzieć przed ich zakupem

Oświetlenie ogrodu to bardzo ważny element zagospodarowania terenu przed domem. Odpowiednio dobrane może sprawić, że niebagatelny już ogród zostanie dodatkowo podkreślony i upiększony. Wiele osób zastanawia się nad wyborem odpowiednich lamp. Dużym problemem bywa doprowadzenie elektryczności. Rozwiązaniem są lampy solarne. Ich odpowiednie wykorzystanie pozwoli na podkreślenie indywidualności ogrodu. Sprawdź, co musisz wiedzieć, gdy wybierasz lampy solarne do ogrodu.

• Lampy solarne mogą mieć różne zastosowanie. Nie muszą znajdować się tylko w ogrodzie. Można je znaleźć przy podjazdach czy garażach. Wybierając lampy ogrodowe solarne, warto najpierw zastanowić się, jaką funkcję będą spełniać.

• Montaż lamp solarnych jest prostą sprawą. Warto jednak wcześniej odpowiednio się przygotować.

• Lampy solarne dostępne są w różnych wzorach i kształtach. Poszukując odpowiedniego, na pewno znajdziesz coś dla siebie.

• Lampy ogrodowe solarne występują nie tylko w formie stojącej. Na rynku dostępne są również wiszące wersje lamp.

Jakie lampy solarne możesz wybrać?

Duża gama klientów, zainteresowana zakupem solarnych lamp ogrodowych, sprawia, że w sklepach możesz znaleźć produkty, które różnią się między sobą nie tylko sposobem montażu, ale również stylistyką. Najważniejsze grupy produktów to lampy solarne LED w postaci słupków oraz reflektorów, kinkiety solarne, lampy solarne LED wiszące oraz ogrodowe ozdoby solarne. Każda z tych grup cechuje się innymi właściwościami. O ile pierwsze z grup mają takie samo podłoże praktyczne, to zadaniem ozdób solarnych LED jest dekoracja oraz podkreślenie walorów estetycznych ogrodu. Ozdoby solarne często mają różne kształty oraz wzory. Mogą przybierać fantazyjne formy jak na przykład kwiaty czy motyle. Ich poświata w mroku zapewnia niepowtarzalny klimat. Pozostałe grupy odpowiednio użyte również będą rozpraszać panujący mrok, jednak ich podstawowa funkcja jest zupełnie inna. Użycie lamp solarnych ma oświetlić ścieżki, ściany oraz inne kluczowe miejsca. Warto zwrócić uwagę, że zastosowanie lamp solarnych ma miejsce nie tylko w ogrodzie domowym. Jest to popularne rozwiązanie w restauracjach. Zastosowanie ich w ogródkach restauracyjnych sprawia, że goście mogą spędzać tam czas nawet po zmroku. Stosując lampy solarne, warto zwrócić uwagę na ich specyfikację techniczną, w jakiej odległości muszą znajdować się od siebie, czy mogą być przy innych źródłach światła. Warto pamiętać, że odpowiednie ich ustawienie sprawi, że lampy będziesz użytkować długo i bezproblemowo.

Zastosowanie lamp solarnych w ogrodzie

Wiele osób kojarzy lampy solarne w ogrodzie ze słabym światłem i raczej małą funkcjonalnością. Jest to błędne przekonanie, które sprawia, że nie zalety tego rozwiązania nie są dostrzeżone. Pomimo tego, że ich najczęstszym zastosowaniem jest podkreślanie ogrodu i funkcja dekoracyjna, to można na rynku znaleźć lampy najazdowe solarne. Służą one do podkreślania podjazdu do domu lub ścieżek. Lampy solarne zewnętrzne mogą być stosowane zarówno w lecie, jak i w zimie. Większość modeli lamp solarnych może być używana w zimie. Warto jednak pamiętać, że lampy solarne parkowe należy regularnie oczyszczać z zalegającego na nim śniegu. Niezależnie czy masz ogrodowe lampy solarne stojące, czy są to lampy solarne wiszące do ogrodu. Każdy z modeli musi być regularnie oczyszczany. Lampy solarne wiszące mogą być trudniejsze w użytkowaniu zimą z powodu możliwych utrudnień w dostępie do nich. W sklepach znajduje się bardzo duży wybór lamp solarnych. Szeroka gama wzorów, kolorów, kształtów oraz wielkości sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Lampy solarne cechują się użyciem darmowej, niekończącej się energii a ich koszt nie jest duży. Dzięki temu znalazły one pokaźne grono konsumentów. Szeroki wybór lamp solarnych do ogrodu znajdziesz w sklepie internetowym Castorama.

Jak zamontować lampy solarne w ogrodzie?

Montaż solarnej lampy ogrodowej nie należy do najtrudniejszych czynności. Warto jednak przygotować się wcześniej na okoliczności, jakie mogą na Ciebie czekać. Przy montażu klasycznych lamp, okablowanie musi być wcześniej przygotowane. Sprawia to, że żadne modyfikacje nie będą możliwe. W przypadku montażu ogrodowych lamp solarnych taki problem nie występuje. Lampy solarne montaż, to coś bardzo prostego. Zazwyczaj wystarczy je tylko umieścić we wskazanym miejscu i odsłonić ogniwo galwaniczne, które będzie zbierać promienie słoneczne w ciągu dnia. Warto jednak dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją. To właśnie w niej znajdziesz wszystkie ograniczenia, które są nałożone na Ciebie jako użytkownika lampy. Warto sprawdzić sekcję, która będzie zawierać informacje, o tym, jak należy dbać o daną lampę. Zazwyczaj związane jest to z dbaniem, aby nie zalegał na niej kurz czy śnieg. Czasem możesz znaleźć wytyczne, które będą mówić, że lampy muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od siebie. Warto na to zwrócić uwagę. Odwiedź sklep internetowy Castorama, celem wyboru odpowiedniej lampy.