Kwidzyn. Wyrok ws. śmierci dwóch małżeństw. "Chciał sprawdzić"

Osiem lat więzienia i 15 lat zakazu siadania za kierownicą - to kara dla Adriana G. z Pomorza, który dwa lata temu doprowadził do tragedii na drodze pod Prabutami. Zginęły wtedy dwa małżeństwa.

Tragedia na drodze w Raniewie pod Prabutami w Pomorskiem wydarzyła się w grudniu 2017 r. Śledztwo wykazało, że Adrian G. z dwoma kolegami zabrał BMW należące do szefa jednego z nich.

Jak tłumaczył później, chciał sprawdzić, jak szybko auto rozpędzi się do 100 km/h.Jednak zdaniem biegłych, kiedy BMW zderzyło się z osobowym renault, mogło mieć na liczniku ponad 120 km/h, a chwilę wcześniej jechało niemal dwa razy szybciej.

Dwa małżeństwa podróżujące renault zginęły na miejscu. To para 67-latków z Sosnowca oraz dwoje starszych od nich mieszkańców okolic Kwidzyna. O śledztwie było głośno, bo choć sprawca wypadku przyznał się do winy, to początkowo prokuratura oskarżyła jego kolegę.