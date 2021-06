Kwaśniewski o planach Tuska. "Mogę go przestrzec"

- Nie wierzę, żeby Zachód mógł rozstrzygnąć problem Białorusi - powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Nie zostawił też suchej nitki na polityce zagranicznej Polski oraz odniósł się do ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. - Mogę go przestrzec - powiedział.

Donald Tusk wróci do polskiej polityki? Aleksander Kwaśniewski" jeżeli to miałoby polegać, że on będzie patronował, a reszta zasuwać, to niewiele z tego wyniknie

