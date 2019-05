Kwaśniewski ocenił PiS. "Taką przewagę miał tylko PZPR"

- Taką przewagę miał tylko PZPR - powiedział o PiS Aleksander Kwaśniewski. Stwierdził, że nawet sam projekt Srebrnej świadczy o potędze tej partii. Skomentował także aferę wokół plakatów z Matką Boską. - Uważam, że Matka Boska z tęczą nie jest czymś obraźliwym - stwierdził.

- PiS ma skonsolidowany elektorat. Wygrywa w sensie organizacji, pieniędzy, struktury. To jest najsilniejsza, najbogatsza partia w Polsce. Taką przewagę w historii miał ostatnio PZPR - stwierdził w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24 Aleksander Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski mówił także o zatrzymaniu Elżbiety Podleśnej . - Metody, 6 rano, przewiezienie na policję, te wszystkie szykany, to jest niewłaściwe, nieadekwatne do sprawy - skomentował.

Zapytany, czy w ogóle powinno się ścigać za rozklejanie wizerunku Matki Boskiej w aureoli, powiedział, że to gruby błąd. - Nie ma żadnego powodu, by używać takich środków wobec tego rodzaju sprawy. Rozumiem, że jest gdzieś granica, jeśli chodzi o obrażanie uczuć religijnych. Uważam, że Matka Boska z tęczą nie jest czymś obraźliwym - dodał.

Na słowa Piaseckiego, że to SLD wpisało do kodeksu karnego przepisy o obrazie uczuć religijnych, a ustawę podpisał Kwaśniewski, gość TVN24 powiedział, że chodziło o bardziej skrajne przypadki, a praktykę by zmienił.