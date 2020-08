Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Czy będzie obowiązywała? Rząd zabrał głos

Jeszcze kilka tygodni temu, gdy codziennie liczba nowych przypadków w Polsce biła rekordy, rząd zastanawiał się nad wprowadzeniem kwarantanny dla osób powracających z zagranicy. Były już minister zdrowia Łukasz Szumowski deklarował, że taka decyzja zostanie ogłoszona z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jednak z biegiem czasu zrezygnowano z wprowadzenia obowiązkowej kwarantanny.

Takie spekulacje wywołały wiele niepewności wśród Polaków. Turyści, osoby pracujące za granicą oraz biura podróży mogą chyba odetchnąć z ulgą. Jak informuje portal money.pl, biuro prasowe resortu zdrowia poinformowało, że ani testów, ani kwarantanny nie będzie. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują zagraniczny urlop lub obecnie przebywają za granicą.

Na taki krok zdecydowały się za to Niemcy. Od 1 sierpnia turyści wracający do Niemiec mogą przejść dobrowolne badanie. Podróżni w ciągu 72 godzin od powrotu do kraju mogą bezpłatnie w jednym z wyznaczonych punktów (na dworcach, lotniskach, niektórych przejściach granicznych, a także w oddziałach niemieckiego sanepidu i w wybranych przychodniach) wykonać bezpłatnie test.