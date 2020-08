Kwarantanna dla powracających z zagranicy. Czy wróci obowiązkowa kwarantanna?

Tysiące turystów, którzy na wakacyjne urlopy wyjechali poza Polskę, obawia się, że po powrocie do kraju będą musieli odbyć obowiązkową kwarantannę. Jeszcze kilkanaście dni temu rząd brał pod uwagę wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających z zagranicy. Ostatecznie przepisy o kwarantannie nie weszły w życie, choć rząd nie wykluczył ich wprowadzenia w przyszłości.

Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązkowa kwarantanna dla powracających z zagranicy dotyczy osób, które podróżują do Polski pociągiem. Obywatele państw spoza UE, którzy do Polski zdecydują się przyjechać, będą musieli się poddać obowiązkowej kwarantannie. To samo dotyczy wszystkich osób z nimi mieszkających. Kwarantanna potrwa 14 dni, ale może zostać skrócona, jeżeli wynik testu na obecność koronawirusa okaże się negatywny.