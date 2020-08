Kwarantanna dla powracających z zagranicy. Czy będzie obowiązywała? Rząd zabrał głos

Jeszcze kilka dni temu rząd brał pod uwagę wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających z zagranicy. To byłby cios dla turystów, którzy wyjechali z Polski na swoje urlopy, ale ze względu na wzrost liczby zakażonych w Polsce, po powrocie z zagranicy musieliby udać się na dwutygodniową obowiązkową kwarantannę.

Nic nie wskazuje na to, by kwarantanna dla powracających z zagranicy miała obowiązywać. Głos na ten temat zabrali przedstawiciele ministerstwa zdrowia. Na razie nie planuje się zamykania granic w Polsce ani wprowadzania kwarantanny dla osób, wracających z zagranicy. - Rozważamy wprowadzenie przeprowadzania testów tym, którzy wracają z zagranicy - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej.

To dobra wiadomość dla turystów. - W tej chwili nie ma przesłanek do wprowadzenia obowiązku kwarantanny dla osób wracających z zagranicy - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z TVP1. Dodał, że nie spodziewa się tego, by w najbliższych dniach taka decyzja miała zostać wprowadzona.