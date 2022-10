Kursantka potrąciła instruktora. Dramatyczna lekcja jazdy w Krośnie

Groźnie wyglądające zdarzenia miało miejsce we wtorek w Krośnie, przy parkingu należącym do WORD. Instruktor miał jedynie na chwilę opuścić prowadzony przez kursantkę pojazd, by sprawdzić oświetlenie samochodu. Niestety cała ta procedura zakończyła się dla niego wizytą w szpitalu.