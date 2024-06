Kuriozalne zachowanie wyborcy. Komisja musiała negocjować

- Na tej podstawie dostał kartę do głosowania i zakomunikował, że chce tę kartę wynieść poza lokal, aby kwestie oddania głosu skonsultować z członkiem rodziny. Gdy się dowiedział, że to nie będzie możliwe, zaproponował, że niejako w zastaw zostawi paszport. Ale gdy i wówczas dowiedział się, że tak postąpić nie może, rozdarł kartę. Jedną jej część włożył do urny, drugą zabrał ze sobą i włożył do kieszeni. A następnie w trakcie rozmowy z członkami komisji, również tę drugą część karty umieścił w urnie, także do urny włożył paszport - relacjonował Wojciech Sych.