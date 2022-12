Kuriozalne słowa Putina. "Zachód używa Ukraińców jako mięso armatnie"

Zdaniem Putina "zachód nakłada na Rosję nielegalne sankcje, wykorzystuje technologie 'kolorowych rewolucji' i podżega do konfliktów zbrojnych". - Charakter i skala współczesnych zagrożeń stawia coraz większe wymagania przed naszymi interakcjami w resortach obrony. Konieczne jest wspólne działanie na rzecz stworzenia bardziej elastycznego i trwałego systemu bezpieczeństwa i współpracy, adekwatnego do aktualnych wyzwań - mówił do zgromadzonych na spotkaniu.