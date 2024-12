Kumulacja w Lotto rośnie. Oto szczęśliwe liczby z soboty

Żaden z graczy nie trafił jednak szóstki, co oznacza, że kumulacja wzrosła do 6 mln zł . W trakcie losowania padło 47 piątek, każda warta 6550,60 zł.

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie trzeba skreślić 6 z 49 liczb. Można to zrobić na dwa sposoby: wybrać je samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus oferuje dodatkową szansę na wygraną, gdzie za dopłatą 1 zł losowanie odbywa się na tych samych liczbach co Lotto.