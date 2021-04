Kulisy szczepienia w rządowej agencji. "Osiągnęliśmy krytyczny moment"

Michał Dworczyk do dymisji? Wojciech Maksymowicz: potrafi przeprosić

- Mówienie o tym, że skoro pracownicy Agencji się zaszczepili jest równoznaczne z tym, że rząd się szczepi, jest wywołaniem taniej sensacji. Rozumiałbym to, gdybym to ja wepchnął się w kolejkę, przed kogoś uprawnionego bądź osobę starszą. Zresztą sprawdziłem szczepienia naszych pracowników i ponad 1/3 zaszczepionych to osoby uprawnione do zabiegu z tytułu daty urodzenia. Ja osobiście nie byłem w gronie zaszczepionych, niedawno temu ciężko przechodziłem zarażenie koronawirusem i w moim przypadku nie było mowy o szczepieniu - mówi WP Kuczmierowski.