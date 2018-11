Kulisy nocnej narady w PiS

Wrogowie Morawieckiego próbowali wpłynąć na Kaczyńskiego, by ten rozważył jego wymianę. Prezes PiS podczas nocnej narady dał jasny przekaz: wymiany premiera nie będzie.

Według rozmów "Faktu", wielu w PiS uwierzyło, że jest to moment, w którym Morawiecki bardzo osłabł. Próbowano wpływać zatem na Kaczyńskiego, żeby ten poważnie zastanowił się nad jego wymianą. Ponoć prezes od razu dał do zrozumienia, że żadnej zmiany nie będzie.

Na piątkowej naradzie był także Joachim Brudziński. Według informatorów "Faktu" to on jest brany na następcę Morawieckiego. Lecz, jak wynika z nieoficjalnych informacji, to z pewnością nie nastąpi w najbliższym czasie.