Kulisy nieoczekiwanego odejścia z TVP. Chodziło o grubą kasę dla gwiazd "Wiadomości"

Z nieoficjalnych informacji mediów wynika, że za odejściem dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Klaudiusza Pobudzina kryje się ostra walka o władzę i pieniądze. Prezes TVP Jacek Kurski miał zażądać nowych, lepszych warunków umowy dla "gwiazd" głównego wydania "Wiadomości" - Danuty Holeckiej i Michała Adamczyka. Znamy szczegóły.

Co stało za odwołaniem? Z nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że Kurski zażądał od Pobudzina, by ten przedłużył na nowych, lepszych warunkach umowy Holeckiej i Adamczykowi. Opiewałyby, jak do tej pory, na kwotę 40 tys. zł plus VAT miesięcznie, ale miały mieć dłuższy, bo aż roczny, okres wypowiedzenia. Kontrakty miały ponadto opiewać na trzy lata, tak by po ewentualnych przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych dwójka prezenterów nie została "na lodzie". Każdy z nich kosztowałby TVP około 2 mln zł. Pobudzin nie chciał podpisać umów i postanowił rozstać się z TVP.