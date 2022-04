Kukiz zdecydował ws. głosowania. Padła jasna deklaracja

Kukiz: Wynik głosowania zależy od sytuacji w obozie władzy

Stwierdził też, że wynik głosowanie nie od niego zależy. - To zależy też od sytuacji w obozie władzy. Bo gdyby ta sytuacja była klarowna, to już dawno prezes Glapiński byłby wybrany. To zależy od posłów Konfederacji, to zależy też od tego, czy któryś z członków Koalicji Obywatelskiej się nie pomyli - powiedział Kukiz.