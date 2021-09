Kukiz zaprosił inne partie na spotkanie. Odpowiedziała tylko część

Z kolei Koalicja Obywatelska - jak poinformował Kukiz - przekazała, że nie będzie brała udziału w pracach zespołu, ale później pochyli się nad przygotowanymi przez niego propozycjami. - To jest absurdalne podejście, bo chodzi o to, żeby to cały zespół wypracował projekt ustawy, żeby on powstał na zasadzie pewnego kompromisu, konsensusu, a nie Kukiz ma ją pisać - stwierdził pomysłodawca inicjatywy.