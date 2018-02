Kukiz nie miał dla Tuska litości. Wystarczyły dwa słowa

"Żenujący wpis" - tak komentarz szefa Rady Europejskiej na temat nowelizacji ustawy o IPN ocenił lider Kukiz'15. Pod lupą znalazł się też prezydent Andrzej Duda. To w jego rękach leży los ustawy.



- To zabrzmi prowokacyjnie, ale dobrze, że zaszło takie duże zamieszanie. Możemy w końcu dążyć do prawdziwego pojednania między narodami żydowskim i polskim. Tłumione demony wypłynęły na powietrze. To, co będzie dalej, zależy od dobrej woli premiera, MSZ, dyplomacji, Knesetu. Na razie mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą. Należy to wykorzystać jako pretekst do rozpoczęcia dyskusji historycznej - kontynuował Kukiz.